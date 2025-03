22.03.2025 06:57 Bald sprudelt es wieder: Köln eröffnet Brunnensaison

Ab dem 1. April 2025 werden die über 60 Brunnen im Stadtgebiet von Köln wieder offiziell in Betrieb genommen. Der Startschuss fällt am Pauliplatz in Braunsfeld.

Von Jonas Reihl

Köln - Der Winter ist offiziell beendet und der Frühling steht vor der Tür. Dementsprechend wird in Köln schon bald die Brunnensaison eröffnet. Auch der Brunnen am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt wird schon bald wieder in Betrieb genommen. © Henning Kaiser/dpa Wie die Stadt am Freitag mitteilt, fällt der Startschuss in diesem Jahr, wie schon 2024, pünktlich zum 1. April. Der erste Brunnen, der wieder angeschaltet wird, ist dabei der Panbrunnen am Pauliplatz im Stadtteil Braunsfeld. Anschließend werden die über 60 Zierbrunnen im Stadtgebiet ebenfalls wieder sukzessive in Betrieb genommen. Köln Lokal In Köln geht am Samstag das Licht aus: Das ist der Grund "Sprudelnde Brunnen sorgen für ein erfrischendes Ambiente in der Stadt und lassen den ein oder anderen Platz während der Sommermonate richtig aufleben", betont die Stadt gegenüber TAG24. Und das lässt sich die Stadt einiges kosten: Laut dem offiziellen Stadtportal "koeln.de" kosten Betrieb und Unterhalt der Brunnen pro Jahr stolze 550.000 Euro.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa