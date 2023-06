17.06.2023 07:55 Bewohnerin wird schwer verletzt: Mehrfamilienhaus nach Feuer vorerst unbewohnbar

Eine Bewohnerin ist nach einem Feuer in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim-Oberaußem (Rhein-Erft-Kreis) schwer verletzt worden.

Bergheim - Eine Bewohnerin ist nach einem Feuer in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim-Oberaußem (Rhein-Erft-Kreis) schwer verletzt worden. Die Wohnung, in welcher der Brand ausbrach, war nach Angaben der Feuerwehr völlig zerstört. © Vincent Kempf Durch die Rauchentwicklung war das Haus in der Straße "Im Funkenkamp" nach dem Feuerwehreinsatz nicht mehr bewohnbar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Wohnung, in welcher der Brand ausbrach, war völlig zerstört. Wie viele Menschen in dem Haus lebten, konnte der Sprecher nicht sagen. Bis auf die Frau gab es aber keine weiteren Verletzten. Köln Lokal Hammer beim Kölner Stadt-Anzeiger: Chefredakteur Fiedler kündigt Rücktritt an Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Vincent Kempf