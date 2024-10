Bittere Absage! Beliebte Partyreihe zum Karnevalsauftakt muss ausfallen

Köln - Der Countdown läuft: Am 11. November um 11.11 Uhr fällt in Köln der Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Auf eine beliebte Partyreihe müssen die Jecken in diesem Jahr allerdings verzichten.

Aktuell bereitet sich ganz Köln auf den Karnevalsauftakt am 11. November vor. Auf eine beliebte Party müssen die Jecken zum Start allerdings verzichten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Und das, obwohl sich der "Jeckenflug" gerade erst so richtig etabliert hatte in der Domstadt: Erstmals seit der Premiere im Jahr 2021 fand die Party im Nachtflug auf den Kölner Ringen in der vergangenen Session an drei Tagen hintereinander statt - von Weiberfastnacht bis zum Karnevalssamstag.

Nun die bittere Absage! Über Instagram teilte Veranstalter Konstantin Streifling, Sohn von Höhner-Mitglied Jens Streifling, mit: "Wir wollten dieses Jahr die Location wechseln, aber leider konnten wir keinen passenden Ort in der Kölner Innenstadt finden, wo wir euch das gewohnte Programm mit vielen Bands präsentieren wollen."

Dabei hatte der Kölner eigentlich so große Pläne für den "Jeckenflug"! "Mein Ansatz war immer: Worauf hätte ich Bock? Ich habe Bock auf Bands, eine gute Party, gute Leute", meinte er Anfang des Jahres gegenüber dem "Express".