CSD-Einsatzleiter der Kölner Polizei verspricht': "Behalten die Sicherheit aller im Blick!"

Köln - Mit hunderttausenden Besuchern rechnet die Kölner Polizei bei den Veranstaltungen und Versammlungen rund um den "Christopher Street Day" in der Domstadt am Wochenende. Dementsprechend groß wird die Präsenz sein.

Das Wochenende steht in Köln ganz im Zeichen des "Christopher Street Days".

Das hat die Behörde am Donnerstag bei der Vorstellung des Einsatzkonzeptes mitgeteilt.

Demnach werde man an allen Veranstaltungstagen mit starken Kräften präsent sein, "um einen sicheren Ablauf der Feierlichkeiten und Versammlungen zu gewährleisten", heißt es dazu in einer Mitteilung.

Das sei dringend notwendig, da die queere Community immer wieder Anfeindungen ausgesetzt sei, "weil der CSD als Symbol dieser offenen, queeren Lebensweise nicht in das Weltbild von Radikalen passt", meint Einsatzleiter Gregor Eisenmann.

Er verspricht daher: "Wir behalten die Sicherheit aller im Blick, die am Wochenende zum CSD in die Stadt kommen - egal, ob als Teilnehmer oder als Zuschauer an der Strecke."

Darüber hinaus wird es zu zahlreichen Straßensperrungen im gesamten Innenstadtbereich kommen.