Klimafestival in Köln: Eine Woche steht die Domstadt ganz im Zeichen des Klimaschutzes

Köln - Von Montag (7. Juli) bis einschließlich Samstag (13. Juli) findet in Köln das "Klimafestival 2025" statt.

Alles in Kürze

In der kommenden Woche steht Köln ganz im Zeichen des Klimaschutzes. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In diesem Rahmen soll gezeigt werden, "wie vielfältig, kreativ und praxisnah Klimaschutz in der Stadt bereits umgesetzt wird - und welche Lösungen für morgen entwickelt werden", heißt es dazu in der offiziellen Ankündigung der Stadt Köln.

Mit dabei sind über 100 Unternehmen, Initiativen, Kulturinstitutionen, Hochschulen und Diskotheken - darunter der Kölner Zoo, der Flughafen Köln/Bonn, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie der Privatsender RTL.

Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen an besonderen Orten, etwa zum sogenannten Kronleuchtersaal in der Kölner Kanalisation, diverse Workshops, Konzerte, Filmvorführungen und die Partyreihe "Green Nights", an der sich zehn Kölner Clubs, Bars und Theater beteiligen.

Highlight des "Klimafestivals" ist das kostenfreie "Viva La Green"-Event am 11. Juli zwischen 13 und 21 Uhr im Gürzenich.

Dort werden rund 50 Aussteller, etliche Internet-Creator und zahlreiche prominente Gäste erwartet. Daneben wird es Foodtrucks und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geben.