Bittere Nachricht! Beliebter Kölner Weihnachtsmarkt findet nicht statt

Köln - Bittere Pille für Fans des queeren "Heavenue"-Weihnachtsmarkts in Köln ! Auch in diesem Jahr kann die beliebte Veranstaltung offenbar nicht stattfinden.

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wird auch 2024 stattfinden, anders als sein Pendant am Rudolfplatz. © Sascha Thelen/dpa

Bis zum Jahr 2021 gehörte die "Heavenue" am Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt fest zum Veranstaltungskalender in der Domstadt.

Seitdem musste der insbesondere bei der queeren Community beliebte Weihnachtsmarkt bereits zweimal aussetzen, nun der nächste Rückschlag.

"Leider müssen wir euch mitteilen, dass die Heavenue in diesem Jahr abermals nicht stattfinden kann", teilt der Veranstalter bei Facebook mit. Man müsse eine Pause "auf unbestimmte Zeit" einlegen, heißt es weiter.

Den Grund für die erneute Absage verrät das Heavenue-Team allerdings nicht. In den vergangenen Jahren hieß es allerdings, dass die Sparkasse Köln-Bonn als Eigentümer die Veranstaltungsfläche ganzjährig an einen Wirt aus der Schaafenstraße vermietet und man somit keinen Platz habe.