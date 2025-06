Bundespolizei verlässt Container am Hauptbahnhof: Hier findest Du die neue Wache

Am Dienstagabend nimmt die Bundespolizei Köln ihren Dienst wieder in ihrer alten Wache unterhalb von Bahnsteig 1 auf. © Bundespolizei Köln

Schon mit Schichtbeginn um 22 Uhr am Dienstagabend zieht die Behörde daher wieder zurück ins Bahnhofsinnere. Die neue Wache ist dann in der B-Passage unterhalb von Bahnsteig 1 zu finden.

Das hat die Bundespolizei am Montag mitgeteilt.

Demnach werden die seit 2017 genutzten Container am Breslauer Platz schon in den nächsten Tagen an die Deutsche Bahn übergeben und in der Folge abgebaut.

"Ich freue mich, dass sich unsere Bundespolizeiwache wieder unmittelbar im Bahnhof befindet", meint der Leiter der Bundespolizeidirektion Köln, Udo Peltzer, dazu.