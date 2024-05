"Come-Together-Cup" startet heute! Das musst Du zum Kölner Fußball-Spaß wissen

Köln - Bereits zum 30. Mal findet am heutigen Donnerstag der "Come-Together-Cup" (CTC) in Köln statt. Das Fußball-Event will für eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft werben.

Am späten Nachmittag folgen dann mit dem "Promi-Spaßkick" (16 Uhr), dem "Moment of Silence" (17.45 Uhr) und der "Come-Together-Herz-Verleihung" (18 Uhr) die Highlights des CTC.

Insgesamt werden im Jubiläumsjahr 90 Teams in den Kategorien "Männer und Inklusion" sowie "Frauen und Mixed" an den Start gehen, um ein deutliches Zeichen für ein respektvolles Miteinander, Vielfalt und Toleranz zu setzen.

Der "Come-Together-Cup" in Köln findet auch in diesem Jahr auf den Wiesen vor dem Rheinenergie-Stadion in Müngersdorf statt. © Federico Gambarini/dpa

"Beim 'Promi-Spaßkick' stellen Kölner Persönlichkeiten aus TV, Politik, Kultur und Sport ihr fußballerisches Können humorvoll unter Beweis", teilt die Stadt dazu mit.

Außerdem ist schon jetzt klar, wer das "Come-Together-Herz" in diesem Jahr in Empfang nehmen darf: Die Auszeichnung, die Alltagsheldinnen und -helden "für ihren Einsatz für ein wertschätzendes Miteinander und gesellschaftliche Vielfalt auszeichnet", wird in diesem Jahr an die "StattGarde Colonia Ahoj" verliehen.

Darüber hinaus dürfen sich Spielerinnen und Spieler sowie Zuschauerinnen und Zuschauer über ein kunterbuntes Rahmenprogramm freuen. Unter anderem wird die Kölner Band "Cat Ballou" den Massen ab 20.30 Uhr einheizen.