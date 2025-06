14.06.2025 15:28 Defekte Maschine sorgt für Chaos am Flughafen Köln/Bonn: Passagiere warten stundenlang

Wegen des stundenlangen Ausfalls einer Gepäcksortieranlage mussten Passagiere am Flughafen Köln/Bonn am Samstagmorgen erhebliche Verspätungen in Kauf nehmen.

Von Florentine Dame Köln - Wegen eines mehrstündigen Ausfalls einer Gepäcksortieranlage mussten zahlreiche Passagiere am Flughafen Köln/Bonn am Samstagmorgen erhebliche Verspätungen in Kauf nehmen. Am Köln/Bonner Flughafen starten und landen die ganze Nacht über etliche Passagierflugzeuge. © Thomas Banneyer/dpa Einige Fluggäste hätten auch ihr Flugzeug verpasst, sagte eine Sprecherin des Köln Bonn Airports. Es sei zudem zu Wartezeiten und Verzögerungen gekommen. Nach Angaben der Fluggesellschaft Eurowings mussten wegen des technischen Defekts am Flughafen allein bei der Airline 640 Passagiere auf andere Flüge umgebucht werden. "Alle betroffenen Eurowings Gäste werden auf spätere Flüge umgebucht. Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten für unsere Fluggäste", teilte Eurowings auf Anfrage mit. Köln Lokal Freie Fahrt bis 2042: Kölner Seilbahn darf weiter gondeln Es sei unklar, wie viele Menschen weiterer Airlines davon betroffen waren, so die Flughafensprecherin. Insgesamt seien 25 Flieger mit längeren Verspätungen gestartet, darunter Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden. Auch ankommende Passagiere mussten in der Nacht teilweise länger auf ihr Gepäck warten. Lange Wartezeiten an Check-in-Schaltern am Köln/Bonner Flughafen Wegen der kaputten Maschine in Terminal 2 mussten die Passagiere mit der weniger leistungsstarken Gepäcksortieranlage in Terminal 1 vorliebnehmen. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa Ausgefallen war die große Gepäckförder- und Sortieranlage des Terminal 2 gegen Mitternacht. Bis zur Reparatur am Morgen gegen 7.30 Uhr habe man die ankommenden und abfliegenden Passagiere über die weniger leistungsfähigere Gepäckanlage in Terminal 1 abwickeln müssen, schilderte die Sprecherin. Dadurch sei es zu Wartezeiten an den Check-in-Schaltern gekommen. Auch nachdem der technische Fehler behoben war, habe es gedauert, bis die Abläufe wieder reibungslos liefen. Köln Lokal Nicht erschrecken! Heute wird es laut in Köln An dem Flughafen starten und landen die ganze Nacht über Passagierflugzeuge. Erstmeldung am 14. Juni, 14.39 Uhr; aktualisiert um 15.28 Uhr.

