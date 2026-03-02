Deshalb ertönt an diesen KVB-Haltestellen ab sofort ruhige Hintergrund-Musik

Köln - An zwei ausgewählten Haltestellen in Köln hören Fahrgäste der KVB in den kommenden Wochen nicht nur die Zugankündigungen per Durchsage, sondern auch Musik.

Die KVB startet am Montag ein Pilotprojekt: An zwei Haltestellen in der Stadt wird ruhige Hintergrund-Musik abgespielt. (Symbolbild) © 123RF/thomasstockhausen

Wie das Unternehmen nun erklärte, startet am heutigen Montag nämlich ein vierwöchiges Pilotprojekt an den Haltestellen Rudolfplatz und Venloer Str./Gürtel, bei dem ruhige Musik an den unterirdischen Haltestellen abgespielt wird.

Hintergrund der Aktion sind Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien, die darauf hindeuten, dass im öffentlichen Raum abgespielte Musik das wahrgenommene Sicherheitsempfinden erhöhen könne.

"Die KVB nimmt diese Erkenntnis zum Anlass, die Wirkung von Musik auch in ihrem Netz zu testen", erklärte ein Sprecher. Vorab und während des Projektzeitraums werden Fahrgäste und Mitarbeiter der KVB nach Feedback befragt.