Einzelhandel soll mit 400.000 Euro gestärkt werden: Stadt Köln legt Förderprogramm neu auf
Köln - Die Stadt Köln legt das Förderprogramm "Unterstützung Handel" neu auf. In diesem Zuge werden insgesamt 400.000 Euro für den lokalen Einzelhandel bereitgestellt.
Mit der Neuauflage des Förderprogramms sollen Händlerinnen und Händler gestärkt und Geschäftsstraßen attraktiv gehalten werden, erklärt die Stadt am Donnerstag.
Schließlich übernehmen, neben der Kölner Innenstadt, auch die Geschäftszentren in den Veedeln wichtige Versorgungsfunktionen für die Bürgerinnen und Bürger. "Daher ist das Förderprogramm gesamtstädtisch ausgerichtet", heißt es.
Finanzielle Mittel beantragen können nun Werbe-, Interessengemeinschaften und Verbände, sonstige Zusammenschlüsse aus Einzelhandels-, Gastronomie- und Handwerksbetrieben sowie Einzelhändler aus den Bezirks- und Stadtteilzentren. Berücksichtigt werden dabei Projekte, deren Förderbedarf zwischen 8000 und 30.000 Euro liegt.
Die entsprechenden Anträge dafür müssen allerdings bis zum 20. März bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung per E-Mail eingereicht werden. Weitere Infos zum Programm und den Teilnahmebedingungen und auch das Antragsformular findest Du unter www.stadt-koeln.de.
Fördermittel stammen aus dem Haushalt der Stadt Köln
Das Fördergeld für das Programm, das bereits in den Jahren 2023 bis 2025 aufgestellt wurde, stamme wie in den Vorjahren aus Haushaltsmitteln der Stadt Köln.
Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt Köln, sieht das trotzdem positiv: Man leiste "erneut einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt und in den Veedeln", meint er. Das sei insbesondere in den aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeiten von enormer Wichtigkeit.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa