Einzelhandel soll mit 400.000 Euro gestärkt werden: Stadt Köln legt Förderprogramm neu auf

Köln - Die Stadt Köln legt das Förderprogramm "Unterstützung Handel" neu auf. In diesem Zuge werden insgesamt 400.000 Euro für den lokalen Einzelhandel bereitgestellt.

Auch auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt können Einzelhändler vom neu aufgelegten Förderprogramm "Unterstützung Handel" profitieren. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Mit der Neuauflage des Förderprogramms sollen Händlerinnen und Händler gestärkt und Geschäftsstraßen attraktiv gehalten werden, erklärt die Stadt am Donnerstag.

Schließlich übernehmen, neben der Kölner Innenstadt, auch die Geschäftszentren in den Veedeln wichtige Versorgungsfunktionen für die Bürgerinnen und Bürger. "Daher ist das Förderprogramm gesamtstädtisch ausgerichtet", heißt es.

Finanzielle Mittel beantragen können nun Werbe-, Interessengemeinschaften und Verbände, sonstige Zusammenschlüsse aus Einzelhandels-, Gastronomie- und Handwerksbetrieben sowie Einzelhändler aus den Bezirks- und Stadtteilzentren. Berücksichtigt werden dabei Projekte, deren Förderbedarf zwischen 8000 und 30.000 Euro liegt.

Die entsprechenden Anträge dafür müssen allerdings bis zum 20. März bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung per E-Mail eingereicht werden. Weitere Infos zum Programm und den Teilnahmebedingungen und auch das Antragsformular findest Du unter www.stadt-koeln.de.