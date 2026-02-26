Wegen Baumpflegearbeiten: Einschränkungen auf Äußerem Grüngürtel in Sülz angekündigt

Köln - Auf dem Äußeren Grüngürtel in Köln -Sülz kann es in den nächsten Wochen zu Beeinträchtigungen im Fuß- und Radverkehr kommen. Grund dafür sind Baumpflegearbeiten.

Wie die Stadt Köln am Mittwoch mitgeteilt hat, hat das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen die Maßnahmen im Bereich des Parkplatzes Geißbockheim sowie der Fußgängerbrücke Köln-Sülz kurzfristig veranlasst.

Insgesamt werden Kronenpflegearbeiten an drei Eschen durchgeführt.

Darüber hinaus müssen elf weitere Eschen gefällt werden, da diese bereits von Krankheiten befallen und stark geschädigt sind, wodurch die Bruch- und Standsicherheit nicht mehr vorhanden und die Verkehrssicherheit stark gefährdet sei, erklärt die Stadt weiter und betont: "Die Maßnahmen sind daher zwingend erforderlich."