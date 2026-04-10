Drama in Deutz: ICE-Fahrgast stirbt in Zug, Fahrt nach Hamburg abgebrochen

Köln - Während der Reise mit dem ICE ist am Freitagvormittag ein Fahrgast in Köln -Deutz gestorben. Der Zug konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen, alle Reisenden mussten evakuiert werden.

Der ICE Richtung Hamburg konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen, jetzt ermittelt die Polizei. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben von t-online sei der Notruf bei der Polizei gegen 11 Uhr eingegangen.

Demnach sei ein Mann im ICE auf dem Weg nach Hamburg kollabiert. Kurz darauf in den Zug stürmende Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun, er verstarb noch im Zug.

Noch ist nicht bekannt, was genau zum Tod des Fahrgastes geführt hat.

Durch den Einsatz ging an Gleis 8 des Bahnhofs Köln Messe/Deutz für rund eine Stunde nichts mehr.