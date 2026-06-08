Kostenloses Boxprojekt für Jugendliche in Köln startet

Köln - Statt Stress auf der Straße lieber Schläge auf den Sandsack: Mit einem neuen Sportprojekt will die Polizei Köln gemeinsam mit dem Stadtsportbund Jugendliche für Bewegung begeistern und gleichzeitig Gewalt vorbeugen.

Das kostenlose Boxprojekt soll Bewegung fördern und Gewalt entgegenwirken. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei mitteilt, rollen ab sofort mobile Fitnesscontainer durch zwei Kölner Stadtteile und bieten jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren kostenloses Box- und Functional-Training an.

Einer davon befindet sich bis zum 26. Juni am Görrlinger Zentrum, der andere bis zum 30. Juli auf dem Kölnberg in Meschenich. Trainiert wird jeweils montags und freitags von 16 bis 19 Uhr.

Nach einem erfolgreichen Testlauf im Mai im Bürgerpark Kalk geht das Projekt jetzt in die nächste Runde.

Neben erfahrenen Trainern sind auch Polizistinnen und Polizisten mit dabei. Sie zeigen Übungen, trainieren gemeinsam mit den Jugendlichen und kommen mit ihnen ins Gespräch.