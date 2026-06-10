Schulplatz-Frust in Köln: Hunderte Kinder gehen erneut leer aus

Köln - Für das kommende Schuljahr haben in Köln Hunderte Kinder keinen Platz an ihrer Wunschschule bekommen.

Für viele Eltern und Kinder endete die Schulwahl in Köln erneut mit einer Enttäuschung. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Wie aus einer Mitteilung der Stadt an die Politik hervorgeht, gingen rund 700 Schülerinnen und Schüler bei den Gesamtschulen leer aus. Auch an den Gymnasien sieht es düster aus: Dort konnten fast 300 Kinder nicht aufgenommen werden.

Für viele Familien bedeutet das erneut Zittern und Enttäuschung bei der Schulwahl.

Deutliche Kritik kommt von der SPD. Deren schulpolitischer Sprecher Oliver Seeck spricht von einem "unverantwortlichen" Zustand. Der tatsächliche Bedarf der Familien werde seit Jahren ignoriert.

Besonders CDU und Grüne nimmt Seeck ins Visier. Mit ihrem Festhalten an Hauptschulen würden sie Lösungen blockieren, so der SPD-Politiker. Stattdessen müsse Köln endlich deutlich mehr Gesamtschulplätze schaffen.