Wie geht's nächstes Jahr weiter? Stadt sucht neuen Ausrichter für Weihnachtsmarkt am Dom

Köln - Der "Markt der Herzen" am Roncalliplatz gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Doch hinter der traumhaft schönen Kulisse herrscht nicht nur eitel Sonnenschein.

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wird im nächsten Jahr von einem neuen Ausrichter veranstaltet. © Roberto Pfeil/dpa

Die Stadt Köln sucht aktuell nämlich nach einem neuen Ausrichter für den beliebten Markt - und das schon ab dem kommenden Jahr. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Demnach habe sich die Stadt bereits am 6. August dazu veranlasst gesehen, "das Konzessionsvergabeverfahren für den Weihnachtsmarkt Roncalliplatz aufgrund wesentlicher Änderungen an den Grundlagen des Verfahrens und anderer schwerwiegender Gründe aufzuheben."

Um welche Gründe es sich dabei genau handelt, wird zwar nicht näher erläutert. Allerdings geht aus der Ausschreibung auf der Vergabeplattform der Stadt hervor, welche Anforderungen der neue Ausrichter mitbringen muss.

So müsse der neue Konzessionsinhaber etwa schon eine gewisse Erfahrung haben und mindestens drei von ihm ausgerichtete Veranstaltungen nennen, die "mindestens 10.000 Besuchende pro Tag verzeichneten, mindestens 15 Tage andauerten und mehr als 50 Verkaufsstände umfassten".