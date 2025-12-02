Solar-Ansturm in Köln: Millionen-Förderung schon verbraucht

Köln - Pech für alle, die 2025 noch schnell auf Solar umsteigen wollten: Der Fördertopf der Stadt Köln für Photovoltaik ist leer.

Photovoltaik-Module wandeln Sonnenlicht in Strom um und helfen dabei, Häuser und Geräte klimafreundlich und kostensparend mit Energie zu versorgen. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Verantwortlichen mitteilen, können ab sofort keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Alles, was bis zum Programmstopp eingereicht wurde, wird aber weiter ganz normal abgearbeitet.

Die Sachbearbeiter melden sich wie gewohnt bei den Antragstellenden, nur neue Gesuche gehen eben nicht mehr durch.

Wer bereits eine Bewilligung in der Tasche hat, kann den Zuschuss nach Umsetzung der Maßnahme weiterhin wie gewohnt über das Online-Förderportal abrufen.

Wichtig: Natürlich nur innerhalb der Fristen und Bedingungen, die im Bewilligungsbescheid stehen.