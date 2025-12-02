Solar-Ansturm in Köln: Millionen-Förderung schon verbraucht
Köln - Pech für alle, die 2025 noch schnell auf Solar umsteigen wollten: Der Fördertopf der Stadt Köln für Photovoltaik ist leer.
Wie die Verantwortlichen mitteilen, können ab sofort keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Alles, was bis zum Programmstopp eingereicht wurde, wird aber weiter ganz normal abgearbeitet.
Die Sachbearbeiter melden sich wie gewohnt bei den Antragstellenden, nur neue Gesuche gehen eben nicht mehr durch.
Wer bereits eine Bewilligung in der Tasche hat, kann den Zuschuss nach Umsetzung der Maßnahme weiterhin wie gewohnt über das Online-Förderportal abrufen.
Wichtig: Natürlich nur innerhalb der Fristen und Bedingungen, die im Bewilligungsbescheid stehen.
Die Programme "Photovoltaik – klimafreundliches Wohnen in Köln" und "Photovoltaik – klimafreundliches Arbeiten in Köln" sind so stark nachgefragt, dass die zwölf Millionen Euro Fördermittel schon durch die Anträge ausgeschöpft sind, die bis zum 30. November eingegangen sind.
Für 2026 steht ein neues Budget von acht Millionen Euro bereit. Nach aktuellem Stand soll die Förderung Anfang des Jahres wieder anlaufen.
