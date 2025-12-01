Dramatischer Brand in Köln: Über 20 Verletzte, Haus unbewohnbar

Von Niklas Graeber

Köln (dpa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Köln sind nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters mindestens 22 Menschen verletzt worden.

Der Rauch des Feuers breitete sich von einer Wohnung im 2.Stock ins gesamte Wohnhaus aus, welches nun unbewohnbar ist.

Wie schwer die Verletzungen sind, wurde zunächst nicht bekannt. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter auch vorsorglich ein Kind, hieß es. Das Haus ist nun komplett unbewohnbar.

Das Feuer war am Abend in einer Wohnung im Stadtteil Porz ausgebrochen, wie der Einsatzleiter einem dpa-Reporter vor Ort sagte.

Die Einsatzkräfte rückten kurz vor 19 Uhr mit zwei Drehleitern zu dem Wohnhaus aus. Bei ihrem Eintreffen riefen dort bereits mehrere Bewohner an den Fenstern um Hilfe.

Der Rauch habe sich aus der Wohnung im 2. Obergeschoss durch das gesamte Treppenhaus verbreitet, sagte der Einsatzleiter.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mehrere Menschen seien daher über Drehleitern, weitere mithilfe von Atemschutzmasken durch das Treppenhaus gerettet worden. In der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, habe sich keine Person mehr befunden.

Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Das Feuer sei gegen 19.45 Uhr gelöscht worden, teilte die Leitstelle mit.

