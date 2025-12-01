Dramatischer Brand in Köln: Über 20 Verletzte, Haus unbewohnbar

Köln (dpa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Köln sind nach Angaben des Feuerwehr- Einsatzleiters mindestens 22 Menschen verletzt worden.

Der Rauch des Feuers breitete sich von einer Wohnung im 2.Stock ins gesamte Wohnhaus aus, welches nun unbewohnbar ist. © Daniel Evers

Wie schwer die Verletzungen sind, wurde zunächst nicht bekannt. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter auch vorsorglich ein Kind, hieß es. Das Haus ist nun komplett unbewohnbar.

Das Feuer war am Abend in einer Wohnung im Stadtteil Porz ausgebrochen, wie der Einsatzleiter einem dpa-Reporter vor Ort sagte.

Die Einsatzkräfte rückten kurz vor 19 Uhr mit zwei Drehleitern zu dem Wohnhaus aus. Bei ihrem Eintreffen riefen dort bereits mehrere Bewohner an den Fenstern um Hilfe.

Der Rauch habe sich aus der Wohnung im 2. Obergeschoss durch das gesamte Treppenhaus verbreitet, sagte der Einsatzleiter.