Rhein steigt weiter: Köln rüstet sich fürs Hochwasser

Köln - Aufgrund des steigenden Rheinpegels macht sich die Stadt Köln aktuell auf Hochwasser gefasst.

Das regnerische Wetter der vergangenen Tage sorgt dafür, dass der Rhein weiter anschwillt. © TAG24

Via Instagram informierte die Verwaltung, dass der Wasserstand seit Montag, 10 Uhr, stündlich um rund zwei Zentimeter steigt.

Laut Prognose wird der Höchststand dieser Hochwasserwelle am Dienstag erwartet, zwischen 6,80 und 7,10 Metern. Erst gegen Ende der Woche soll der Pegel wieder sinken.

Aber keine Panik: Köln ist vorbereitet. Laut der Stadt laufen alle Hochwasserschutzmaßnahmen planmäßig.

Im Stadtteil Rodenkirchen wurde bereits das Hubtor in der Kirchstraße aufgebaut und auch weitere Schutzvorkehrungen im Kanalnetz getroffen.