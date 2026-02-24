Rhein steigt weiter: Köln rüstet sich fürs Hochwasser
Köln - Aufgrund des steigenden Rheinpegels macht sich die Stadt Köln aktuell auf Hochwasser gefasst.
Via Instagram informierte die Verwaltung, dass der Wasserstand seit Montag, 10 Uhr, stündlich um rund zwei Zentimeter steigt.
Laut Prognose wird der Höchststand dieser Hochwasserwelle am Dienstag erwartet, zwischen 6,80 und 7,10 Metern. Erst gegen Ende der Woche soll der Pegel wieder sinken.
Aber keine Panik: Köln ist vorbereitet. Laut der Stadt laufen alle Hochwasserschutzmaßnahmen planmäßig.
Im Stadtteil Rodenkirchen wurde bereits das Hubtor in der Kirchstraße aufgebaut und auch weitere Schutzvorkehrungen im Kanalnetz getroffen.
Außerdem sind mehrere rheinnahe Bereiche vorsorglich gesperrt. Darunter der Rheinboulevard, der Parkplatz an der Bastei und der Leinpfad in Rodenkirchen. Je nach weiterer Entwicklung stünden zusätzliche Maßnahmen bereit.
Wer sich über die aktuelle Lage informieren will, kann die Wasserstandsvorhersage online abrufen oder die Pegelansage unter 0221 19429 nutzen.
Titelfoto: TAG24