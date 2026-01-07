Et jeiht schon widder loss: Kölner Dom lädt zu Karnevals-Gottesdienst ein

Köln - Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. Der Startschuss für die heiße Phase fällt am Mittwochabend um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Karnevals-Gottesdienst im Kölner Dom.

Der jecke Gottesdienst im Kölner Dom läutet traditionell die heiße Phase des kölschen Karnevals ein. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Jahr für Jahr versammeln sich Tausende Närrinnen und Narren in der weltberühmten Kathedrale, um im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes um den Segen für die jecken Tage zu bitten. Und auch in diesem Jahr werden wieder etliche Karnevalisten im Dom erwartet.

Mit dabei sein werden unter anderem der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester (62, SPD), eine Delegation des Festkomitees Kölner Karneval sowie die beiden designierten Dreigestirne der vergangenen sowie der aktuellen Session.

Einlass in den Dom ist um 17.30 Uhr. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Spektakel auf der Webseite des Domradios live im Stream verfolgen.

Am Freitag folgt dann schon das nächste Highlight, wenn Prinz Niklas I. (Niklas Jüngling), Bauer Clemens (Clemens von Blanckart) und Jungfrau Aenne (Stefan Blatt) ihr Amt im Rahmen der Proklamation offiziell übernehmen werden.