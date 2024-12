19.12.2024 16:05 Feueralarm in Kölner Südstadt! Fünf Personen bei Brand evakuiert

Feuer in Köln! In der Südstadt musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer ausrücken.

Von Maurice Hossinger

Köln - Feuer in der Kölner Südstadt! In der Nähe der Lutherkirche kam es am Donnerstagnachmittag offenbar zu einem Brand. Die Feuerwehr ist aktuell in der Wormser Straße aktiv und bringt die Lage vor Ort unter Kontrolle. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Wie der Express berichtete, soll sich das Feuer gegen 14.50 Uhr in der Wormser Straße ereignet haben. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Rettungskräfte ausrücken. Erstmeldungen zufolge soll der Brand im zweiten Stock eines Hauses aufgetreten sein. Bei dem Gebäude soll es sich den Angaben der Feuerwehr zufolge um ein Mehrfamilienhaus handeln. In der vom Feuer betroffenen Wohnung soll sich zwar keine Person, dafür aber eine Katze befunden haben. Innerhalb weniger Augenblicke wurde das Tier gerettet und in die Hände der Tierrettung übergeben. Ebenso mussten vier Personen über Drehleitern evakuiert werden. Zwei Hausbewohner mussten im Anschluss ins Krankenhaus. Auf eine Anfrage von TAG24 hat die Feuerwehr Köln noch nicht reagiert. Mehr hier in Kürze bei TAG24.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa