19.05.2024 06:44 Flohmarkt in Köln: Alle Termine im Überblick - Hier wird heute getrödelt

Flohmarkt in Köln: TAG24 verrät, wo am heutigen Sonntag in der Domstadt getrödelt wird. Hier gibt's alle Termine im Überblick.

Von Laura Miemczyk

Köln - Auch an diesem Sonntag finden wieder einige Flohmärkte statt, die zum Stöbern und Feilschen einladen. TAG24 verrät, wo in Köln getrödelt wird. Am Sonntagvormittag wird in Köln wieder gefeilscht und gestöbert. © 123RF/kasto Was gibt es Schöneres, als nach einem ausgiebigen Frühstück zum Ende der Woche entspannt über den Flohmarkt zu schlendern? Trödel-Fans können sich wohl kaum einen perfekteren Sonntagvormittag vorstellen. Wem der Sinn danach steht, nach alten Schätzen Ausschau zu halten und vielleicht auch das ein oder andere Teil mit nach Hause zu nehmen, hat gleich mehrere Optionen zur Auswahl. Aller Trödel-Termine für die am heutigen Sonntag laufenden Märkte in der Domstadt gibt es hier im Überblick: Sonntag, 19. Mai Flohmarkt auf der Rheinpromenade (Altstadt, Konrad-Adenauer-Ufer, zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei): 11 bis 18 Uhr





Riesentrödel bei IKEA Am Butzweilerhof (Butzweilerstraße 51): 11 bis 18 Uhr





Mädelsflohmarkt in den AbenteuerHallenKalk (Christian-Sünner-Straße 8): 11 bis 17 Uhr (Eintritt 4 Euro)





Trödelmarkt im Bürgerzentrum Engelshof Porz (im Saal und Innenhof, Oberstraße 96): 11 bis 17 Uhr TAG24 wünscht allen Flohmarkt-Fans viel Spaß beim Stöbern und Trödeln!

Titelfoto: 123RF/kasto