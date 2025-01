Geldwäsche-Razzia in Köln! Fake-Insolvenzverwalter sollen Mega-Summe ergaunert haben

Köln - Nach monatelangen Ermittlungen im Falle von bandenmäßiger Geldwäsche hat die Kölner Polizei mithilfe von SEK-Kräften am Freitagmorgen endlich zuschlagen können! Im Rahmen einer Razzia wurden drei Männer (38, 42, 46) festgenommen.

Auf diese Weise sollen insgesamt über 400.000 Euro zusammengekommen sein, die von den getäuschten Käufern auf verschiedene Konten überwiesen, von der Tätergruppierung weiter transferiert und schließlich in bar abgehoben wurden.

Hierfür sollen die Verdächtigen zuvor Internet-Profile von Insolvenzverwaltern missbräuchlich kopiert und gefälschte Beschlüsse über anhängige Insolvenzverfahren an einen potenziellen Käuferkreis verschickt haben, so die Polizei.

Zudem wurden insgesamt acht Privatwohnungen in Köln, Hürth, Bergheim, Frechen, Bochum und Düsseldorf durchsucht. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Letzteres wurde den drei Festgenommenen dann auch zum Verhängnis: Als sie das Geld auf Kölner Stadtgebiet abholten, wurden sie gefilmt und konnten aufgrund der Videoaufnahmen identifiziert werden.

Im Zuge der Razzia am Freitag stellten die Beamten außerdem mehrere Laptops und Mobiltelefone, scharfe Munition sowie Betäubungsmittel in Form von Pillen und Kokain als Beweismaterial sicher. Daneben wurden ein Porsche, vier hochwertige Uhren und Bargeld in fünfstelliger Höhe beschlagnahmt.