Wegen Mega-Hitze: Dieses Verbot gilt ab Dienstag in Köln

Bis mindestens Ende Oktober ist die Entnahme von Wasser aus Kölner Bächen untersagt. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Ab Dienstag darf laut einer neuen Allgemeinverfügung nämlich kein Wasser mehr aus den insgesamt 24 im Stadtgebiet liegenden Bächen entnommen werden.

Grund dafür ist die extreme Trockenheit, unter der die Fließgewässer momentan leiden, berichtet die Stadt am Montag: "Aktuell sind rechtsrheinisch Selbach, Flehbach und Wasserbach bereits vollständig trocken."

Hinzu kommen andere rechtsrheinische Fließgewässer, beispielsweise der Frankenforstbach, der Kemperbach, der Giesbach und der Kurtenwaldbach, die ebenfalls "extrem niedrige Wasserstände" zeigten.

Die neue Verordnung richtet sich dabei insbesondere an diejenigen, deren Grundstücke direkt an den Fließgewässern liegen und die das Wasser aus den Bächen in der Vergangenheit oftmals entnommen hatten, um ihre Gärten zu versorgen.