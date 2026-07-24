Gericht stoppt Kölns Uber-Regel: Mindestpreise wohl rechtswidrig

Köln - Die Mindestpreise für Mietwagenfahrten über Plattformen wie Bolt oder Uber in Köln sind nach einem Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Köln voraussichtlich rechtswidrig.

Im März 2026 demonstrierten Menschen gegen die Pläne der Stadt Köln zur Einführung von Mindestpreisen bei Unternehmen wie Uber und Bolt. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Entscheidung (Az. 18 L 1226/26) ist noch nicht rechtskräftig. Über eine mögliche Beschwerde müsste das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen in Münster entscheiden.

Seit Anfang Juni gelten in Köln Mindestpreise für Mietwagenfahrten. Fahrten mit Anbietern wie Uber oder Bolt dürfen nur noch maximal 20 Prozent günstiger sein als mit einem Taxi. Dadurch sollen nach Angaben der Stadt gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden.

Die Regelung wurde vom Gericht aus mehreren Gründen gerügt. Es sei fehlerhaft, dass der Oberbürgermeister ohne Beteiligung des Rates entschieden habe.

Zudem habe die Stadt den Geltungsbereich auf den für den Taxenverkehr geltenden Pflichtfahrbereich erstreckt, der über das Kölner Stadtgebiet hinausreiche, ohne dazu befugt zu sein. Auch unterschieden sich Mietwagen- und Taxiverkehr grundsätzlich, weshalb eine Übertragung nicht zulässig sei.