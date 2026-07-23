Blaualgen-Alarm in Köln: Stadt warnt Hundebesitzer

Köln - Wer in Lindenthal regelmäßig mit seinem Vierbeiner am Clarenbachkanal spazieren geht, sollte derzeit lieber einen großen Bogen um das Wasser machen. Die Stadt warnt vor einer starken Ausbreitung von Blaualgen.

Am Clarenbachkanal in Köln-Lindenthal haben sich Blaualgen stark vermehrt. Die Stadt warnt davor, mit dem Wasser in Kontakt zu kommen. © StEB Köln

Durch die vielen sonnigen Tage haben sich die Algen in dem Gewässer rasant vermehrt. Das Problem: Sie können giftige Stoffe bilden, die sowohl für Menschen als auch für Tiere gefährlich werden können.

Deshalb rät die Stadt Köln aktuell dringend davon ab, mit dem Wasser in Berührung zu kommen. Vor allem Hundehalter sollten aufpassen, dass ihre Lieblinge auf keinen Fall aus dem Kanal trinken.

Damit sich die Lage möglichst schnell wieder verbessert, wird derzeit zusätzlich Frischwasser aus dem Rautenstrauchkanal in den Clarenbachkanal geleitet.

Außerdem kommen spezielle Belüfter zum Einsatz, die den Sauerstoffgehalt im Wasser erhöhen und so die Wasserqualität verbessern sollen.