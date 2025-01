Gourmetküche in NRW: Kölner Lokal belegt Spitzenplatz in Ranking

Köln - Rund ein Dutzend Restaurants haben für die Tester des internationalen Restaurantführers "Gault&Millau" in Nordrhein-Westfalen den Sprung in die Spitzengastronomie geschafft - auch ein Lokal aus Köln belegt einen der obersten Plätze im Ranking.

Fünf Kochhauben sind die höchste Kategorie im "Gault&Millau". In Rot sind sie noch einen Tick besser als in Schwarz.

Höchster Neuzugang ist das "SchwarzGold" in der ehemaligen Gas-Tiefkühlanlage der Kokerei Hansa in Dortmund.

Insgesamt elf Häuser in NRW werden in dem Guide in diesem Jahr zum ersten Mal gelistet.

Erstmals mit drei schwarzen Kochhauben wird das "Zwanzig23 by Lukas Jakobi" in Düsseldorf ausgezeichnet. Küchenchef Jakobi ist für den Restaurantführer zugleich einer der aussichtsreichsten jungen Kochtalente in Deutschland. Er habe den Mut und das Können, um es noch weit zu bringen, sind sich die Tester sicher.

An der Spitze der NRW-Auszeichnungen steht unverändert das Restaurant "Vendôme" in Bergisch Gladbach, das einzige Haus im Bundesland mit fünf roten Hauben. Dahinter folgt mit vier schwarzen Hauben das "Ox & Klee" in Köln.