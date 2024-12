Große Ehre für Gunter Demnig: "Stolperstein"-Erfinder erhält Preis in Köln

Köln - Große Ehre für Künstler Gunter Demnig (77): Der gebürtige Berliner , der für seine "Stolpersteine" deutschlandweit bekannt wurde, wurde in Köln mit dem Karl-Küpper-Preis 2024 geehrt.

Künstler Gunter Demnig wurde in Köln für seine "Stolpersteine" mit dem Karl-Küpper-Preis ausgezeichnet. © Jens Büttner/dpa

Der Künstler nahm die Auszeichnung am Freitag in der Piazzetta des Historischen Rathauses in der Kölner Altstadt entgegen.

Mit seinen "Stolpersteinen" hat Demnig in ganz Deutschland den Opfern des Nationalsozialismus ein Denkmal gesetzt und an sie erinnert.

Die erste Gedenktafel aus Messing verlegte der heute 77-Jährige 1992 vor dem Kölner Rathaus. Die "Stolpersteine" gelten inzwischen als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

"Die Geschichte der 'Stolpersteine' ist auf das Engste mit unserer Stadt verbunden. Demnigs Idee, uns mitten im Alltag an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern und ihrer zu gedenken, bleibt richtig und ist genial", sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67, parteilos) bei der Preisübergabe.