14.11.2024 05:54 Große Überraschung! Traditioneller Kölner Weihnachtsmarkt öffnet schon diese Woche

Am Freitag öffnet der Weihnachtsmarkt am Rheinauhafen als erster in Köln seine Tore. Besucher können sich auf viel Abwechslung freuen.

Von Jonas Reihl

Köln - Noch gut sechs Wochen müssen sich Weihnachtsfans gedulden, ehe das Fest der Liebe endlich startet. In Köln können sie sich die Wartezeit bereits ab dieser Woche versüßen. Schon am Freitag öffnet am Rheinauhafen in Köln der erste Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Denn am Freitag wird der traditionelle Weihnachtsmarkt im Rheinauhafen feierlich eröffnet. Freuen dürfen sich Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung des Veranstalters dabei neben den rund 70 abwechslungsreichen Stände auch auf ein 50 Meter hohes Riesenrad als besonderes Highlight. Zudem wartet ein vielseitiges Kultur- und Unterhaltungsprogramm auf die Gäste: Die zahlreichen Konzerte werden durch die sogenannten "Rheinpiraten" ergänzt, die "mit Seemannsgarn und Piraten-Jonglage" besonders bei Kindern und Familien für große Augen sorgen, wie der Veranstalter mitteilt. Köln Lokal Bilanz zum Karnevalsstart: So viel Müll haben die Jecken in Köln hinterlassen Bis zum 23. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt am Rheinauhafen täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr (freitags und samstags bis 22 Uhr). Der Eintritt ist frei. Ab dem 26. Dezember folgt außerdem an gleicher Stelle der Neujahrsmarkt. Auch hier dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf vielseitige Stände, Essen und Trinken freuen.

