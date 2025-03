Hier bezahlst Du nicht mit Geld: Dieser kuriose Automat steht aktuell im Kölner Hauptbahnhof

Köln - Bezahlen mit Gähnen statt mit Geld - klingt komisch, ist am Kölner Hauptbahnhof aktuell aber tatsächlich an der Tagesordnung. Möglich macht das ein skurriler Automat.

Zeitweise haben sich lange Schlangen an dem "Schlafomat" des Möbelgiganten im Kölner Hauptbahnhof gebildet. © IKEA Deutschland

Denn, wer an eines der Produkte aus der blauen Maschine, die mitten im Bahnhofsgebäude in der C-Passage steht, gelangen will, muss ein herzhaftes Gähnen am Fotospot aufnehmen.

Das berichtet der schwedische Möbelgigant Ikea, der für die kuriose Aktion verantwortlich ist. Anlass ist der Weltschlaftag am Freitag.

"Stress, Verspätungen, endloses Warten: Bahnhöfe sind oft Orte voller Hektik", kommentiert das Unternehmen dazu. Mit den Produkten aus dem "Schlafomat" solle das Weiterreisen komfortabler werden, heißt es weiter - unter anderem befinden sich daher Nackenkissen, Schlafmasken oder kleine Snacks in der Maschine.

Nachdem Passantinnen und Passanten ein passendes Bild von sich aufgenommen und eingeschickt haben, erhalten sie einen Freischaltcode. Damit könne dann der Automat entriegelt werden, berichtet der Möbelriese.