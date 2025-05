Diversity-Day in Köln: Stadt stellt umfangreiches Programm zum Aktionstag vor

Köln - Am 27. Mai wird in Deutschland bereits zum 13. Mal der Diversity-Day gefeiert. Auch in Köln gibt es ein vielfältiges Angebot rund um den Aktionstag.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) betont die besondere Bedeutung von Vielfalt in der Gesellschaft für die Domstadt. © Christoph Reichwein/dpa

Zwischen dem 20. Mai und dem 5. Juni wird es gleich mehrere Veranstaltungen in der Domstadt geben, die sich dem Thema Vielfalt widmen.

Die Volkshochschule Köln wird etwa direkt zu Beginn der Aktionstage das Theaterstück "Lichter der Finsternis" zum Besten geben. Der Clou daran: Als Schauspielerinnen treten geflüchtete Frauen aus der Ukraine auf die Bühne. Der Eintritt ist kostenfrei.

Ein anderes Angebot in der Stadtbibliothek in Mülheim steht hingegen ganz im Zeichen der Kinder. Hier wird am 4. Juni eine interaktive Lesung mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule "Ahl Wipp" stattfinden, bei der die Kids gemeinsam in verschiedenen Sprachen aus dem Buch "Der Wortschatz" vorlesen werden.

Daneben beteiligen sich auch die Kölner Oper sowie das Schauspiel Köln am Diversity-Day mit mehreren Angeboten: Neben dem Theaterstück "Engel in Amerika" am 31. Mai wird die Operette "Eine Frau von Format" am 25. Mai 2025 inklusive Begleitgespräch aufgeführt.