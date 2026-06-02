Höhe des Eintrittspreises steht: Domleitung will Gebühr für Kölner Dom verraten

Köln - Rund drei Monate nach der kostspieligen Ankündigung rund um den Eintritt in den Kölner Dom soll am heutigen Dienstag der Eintrittspreis verraten werden.

Betende und Besuchende von Gottesdiensten sollen von der Eintrittsgebühr aber verschont bleiben. © Roberto Pfeil/dpa

Durch den kostenpflichtigen Eintritt sollen die Pflege, der Schutz und der laufende Betrieb des Doms finanziert werden, hieß es in einer vorherigen Mitteilung der Domleitung.

Das Domkapitel hatte schon klargestellt, dass Betende und Gottesdienstbesucher nichts bezahlen sollen. Unbeantwortet ist bisher noch die Frage, wie dies praktisch organisiert werden soll.

Die Ankündigung einer Eintrittsgebühr hat in Köln eine heftige Debatte ausgelöst. Befürworter verweisen darauf, dass andere Kathedralen wie der Mailänder Dom oder die Londoner St. Paul's-Kathedrale ebenfalls Eintritt kosten.

Gegner befürchten, dass der Dom seine Funktion als für alle zugängliches Herz der Stadt einbüßen wird, wenn der Besuch nicht mehr frei ist.

Die frühere Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, die heute den Zentral-Dombau-Verein leitet, hat betont, es sei wichtig, dass der Eintritt unter zehn Euro bleibe.