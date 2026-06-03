Große Bombensuche: Kölner Park wird komplett dichtgemacht

Köln - Im Johannes-Giesberts-Park in Köln wird ab dem 12. Juni nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Der Park wird dafür komplett gesperrt.

Luftaufnahme des Johannes-Giesberts-Parks mit Darstellung der gesperrten Fläche. © Bildmontage: Stadt Köln

Hintergrund der Maßnahme sind mehr als 150 verdächtige Stellen im Boden, die bei Auswertungen von Luftbildern und Messungen aufgefallen sind.

Da das Gelände nahe einem früheren Industrieunternehmen liegt, das im Krieg stark bombardiert wurde, gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass dort auch heute noch alte Kampfmittel liegen könnten.

Für die Arbeiten bedeutet das: Der gesamte Park wird ab dem 12. Juni voll gesperrt. Die Verdachtspunkte sollen dann Schritt für Schritt aufgegraben und überprüft werden.

Sollte dabei tatsächlich zündfähiges Material gefunden werden, könnte es am 13. Juli 2026 durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland entschärft werden.