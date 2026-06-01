Länderspiel gegen Norwegen: So kommt Ihr entspannt ins Stadion

Köln - Zum WM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Norwegen verstärkt die KVB am Freitag (5. Juni) den Nahverkehr rund ums RheinEnergie-STADION.

Im RheinEnergie-STADION in Köln treffen die DFB-Frauen am Freitag in der WM-Qualifikation auf Norwegen. © Federico Gambarini/dpa

Damit die Fans pünktlich zum Anstoß um 20.30 Platz nehmen können, werden laut KVB schon ab 17.30 Uhr zusätzliche Stadtbahnen auf der Linie 1 eingesetzt.

Verstärkung gibt es zwischen den Haltestellen "Neumarkt" und "RheinEnergie-STADION" sowie zwischen "Weiden West" und dem Stadion. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Auch nach dem Schlusspfiff gegen 22.30 Uhr sollen zusätzliche Bahnen die Zuschauer wieder zurück in die Innenstadt bringen.

Außerdem rollen Sonderbusse mit dem Ziel "E RheinEnergie-STADION". Die Busse starten am Neumarkt, halten unterwegs am Rudolfplatz und an der Haltestelle "Aachener Straße/Gürtel", bevor sie am "Alten Militärring" enden.

Auf den Linien 141 und 143 setzt die KVB außerdem größere Gelenkbusse ein, um mehr Fans befördern zu können.