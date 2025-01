20.01.2025 19:15 Horror-Unfall in Köln! Auto erfasst Seniorin frontal - Lebensgefahr!

Nachdem eine Seniorin am Montagabend auf der Gleueler Straße in Köln-Lindenthal frontal von einem Auto erfasst wurde, schwebt sie in Lebensgefahr.

Von Jonas Reihl

Köln - Nach einem schweren Unfall im Herzen von Köln-Lindenthal schwebt eine Seniorin (77) in Lebensgefahr. Auf der Gleueler Straße in Köln-Lindenthal ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Das teilt die Polizei gegenüber TAG24 mit. Demnach war die Frau ersten Erkenntnissen zufolge gegen 17.30 Uhr auf der Gleueler Straße unterwegs, als sie beim Überqueren der Straße von dem Ford eines 82-Jährigen erfasst wurde. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. "Laut Zeugenaussagen war der Ford-Fahrer in Richtung Militärringstraße unterwegs, als die 77-Jährige die Fahrbahn zur gegenüberliegenden Baustelle betreten habe", berichtet die Polizei. Köln Lokal Wichtige Verkehrsader rund um Köln dicht! A1 am Kreuz Leverkusen wegen Bauarbeiten voll gesperrt Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Seniorin dann gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert sein und soll schwerste Verletzungen davongetragen haben. Auch Lebensgefahr könne aktuell nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die Gleueler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Obwohl aktuell noch ein Unfallaufnahmeteam vor Ort sei, sei inzwischen eine Fahrspur wieder freigegeben, teilt die Polizei abschließend mit.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa