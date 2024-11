Ich mööch zo Foß durch Kölle jon! Stadt belegt zweiten Platz bei bundesweitem Wettbewerb

Köln - Vom 1. November bis zum 21. November hat die Stadt Köln am bundesweiten Wettbewerb "Stadt, Land, zu Fuß" teilgenommen. Nun hat die Verwaltung eine Bilanz gezogen.

Auch vom schlechten Wetter ließen sich die Kölnerinnen und Kölner nicht abhalten, möglichst viele Kilometer zu sammeln (Symbolbild). © Roberto Pfeil/dpa

Insgesamt 106,9 Kilometer - so viel ist jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer aus Köln im Schnitt bei dem Wettbewerb gelaufen.

Damit hat sich die Stadt im Vergleich zu ihrer ersten Teilnahme an der Bewegungsaktion im vergangenen Jahr nicht nur um knapp zwei Kilometer gesteigert, sondern auch den zweiten Platz in der Kategorie der Kommunen mit mehr als 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern behauptet.

Im Gesamtranking liegt Köln, wie schon im Vorjahr, auf dem 14. Platz und damit im Mittelfeld der 22 teilnehmenden Städte und Gemeinden.

"Ich freue mich über dieses beachtliche Ergebnis! Es zeigt, dass sich viele Menschen in Köln motivieren und auch in der dunklen Jahreszeit für ihre Gesundheit und unser Klima bewegen", meint Ascan Egerer, Beigeordneter für Mobilität der Stadt Köln, in einer Mitteilung der Stadt.