Immer mehr Unfälle: KVB macht Stadtbahnen fit für mehr Sicherheit

Köln - In Köln kommt es immer häufiger zu Unfällen mit Bahnen und Bussen der KVB . Jetzt reagieren die Verkehrsbetriebe mit Umbauten und neuer Technik.

Mehr Sicherheit auf Kölns Gleisen: Die KVB testet neue Sensoren in ihren Stadtbahnen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Schnitt soll es inzwischen rund zehnmal pro Woche scheppern. Im vergangenen Jahr wurden dabei laut Polizei Köln etwa 250 Menschen verletzt.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Bei schweren Unfällen mit Verletzten sitzen oft Autofahrer am Steuer. In vielen Fällen wird die Vorfahrt missachtet oder beim Abbiegen landen Wagen direkt auf den Gleisen.

Aber auch Bus- und Bahnfahrer sind nicht ganz raus: rund jedes fünfte schwere Unglück geht auf ihr Konto.

Bei der KVB schrillen deshalb die Alarmglocken. "Wir beobachten die Unfallentwicklung mit Sorge", sagt KVB-Sprecher Thorsten Moeck gegenüber dem WDR.

Als Reaktion wird an besonders gefährlichen Stellen geschraubt. In Deutz zum Beispiel wurden die Gleise der Linien 3 und 4 angehoben, sie stechen jetzt deutlich aus der Fahrbahn heraus und sind für Autofahrer besser zu erkennen.