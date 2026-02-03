Achtung, Autofahrer: Neue Blitzer auf der Zoobrücke

Wer auf der Zoobrücke gern etwas zu flott unterwegs ist, sollte jetzt besser den Tacho im Blick behalten. Ab Donnerstag gehen dort neue Blitzer an den Start.

Von Alina Eultgem

Köln - Wer auf der Zoobrücke gern etwas zu flott unterwegs ist, sollte jetzt besser den Tacho im Blick behalten. Ab Donnerstag (5. Februar) gehen dort neue stationäre Blitzer an den Start.

Tag für Tag rollen Zehntausende Autos über die Zoobrücke, die damit zu den meist befahrenen Brücken Kölns gehört. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilt, überwachen die neuen Anlagen künftig die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der Zoobrücke.

Die Strecke zählt zu den meist befahrenen Verkehrsachsen im Stadtgebiet, entsprechend oft wird dort bislang auch zu schnell gefahren.

Gleich zwei feste Messanlagen wurden hier nun installiert: eine auf Höhe Auenweg, die andere auf Höhe Rheinpark. Beide stehen direkt auf dem Brückenkörper.

Sie sollen ab 10 Uhr am Donnerstag in Einsatz gehen.

An diesen Standorten befinden sich die neuen stationären Blitzer.  © Stadt Köln

Das Ziel der Stadt ist klar: Tempo herausnehmen, Sicherheit erhöhen. Ganz nebenbei soll auch die stark beanspruchte Brücken-Infrastruktur geschont werden.

In Zukunft heißt es also, lieber einmal mehr vom Gas gehen, als unfreiwillig Post vom Ordnungsamt zu bekommen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

