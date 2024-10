In Gedenken an Liam Payne (✝31): Hunderte Fans nehmen in Köln Abschied

Köln - Der plötzliche Tod von Ex-One-Direction-Sänger Liam Payne (✝31) vor wenigen Tagen erschüttert Fans auf dem ganzen Globus. Auch in Köln fand am Sonntag eine Trauerveranstaltung statt.

Hunderte One-Direction-Fans hatten sich am Sonntag vor dem Kölner Dom versammelt, um Liam Payne (✝31) zu gedenken. © Horst Konopke

Etwa 200 Anhänger des britischen Superstars hatten sich am Nachmittag gegen 16.30 Uhr vor dem Kölner Dom versammelt, um des 31-Jährigen zu gedenken.

Weltweit hatten Fans zuvor zu einer Schweigeminute für Payne aufgerufen, die um Punkt 17 Uhr in zahlreichen Städten stattfinden sollte.

In Gedenken an den Musiker hatten zahlreiche Menschen in Köln Kerzen und Bilder mitgebracht und vor dem Dom niedergelegt.

Payne war am vergangenen Mittwoch unter noch immer unklaren Umständen von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.