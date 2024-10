18.10.2024 07:10 11.216 Musik-Fans in Trauer! One-Direction-Star Liam Payne (†31) gestorben

Das frühere Mitglied der Erfolgsband One Direction, Liam Payne, ist am Mittwoch aus einem Hotel in Buenos Aires gestürzt und gestorben.

Von Marcus Scholz

Buenos Aires - Trauer in der Musikwelt! Das frühere Mitglied der Erfolgsband One Direction, Liam Payne, ist am Mittwoch im Alter von 31 Jahren gestorben. Liam Payne (†31) war ein Weltstar und starb tragisch bei einem Sturz aus einem Hotel. © ANGELA WEISS / AFP Der britische Sänger sei laut Behördenangaben aus dem dritten Stock eines Hotels der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. Rettungskräfte eilten kurz nach 17 Uhr in den Stadtteil Palermo. Kurz zuvor sei ein Notruf eines "aggressiven Mannes" eingegangen, der "unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen" gestanden haben könnte, so die Polizei. Wie die Französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, stürzte Payne "etwa 13 oder 14 Meter" in die Tiefe und soll sich ersten Erkenntnissen zufolge einen Schädelbasisbruch zugezogen haben. Promis & Stars "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder: "So schwierig, wie nichts anderes zuvor" Der Musiker habe "sehr schwere Verletzungen erlitten", so Alberto Crescenti, Leiter des Rettungsdienstes. Erst am Einsatzort habe man von der Prominenz des Toten erfahren. Die Band One Direction zählte zu den bekanntesten Künstlergruppen der Welt. 2016 gingen die vier Musiker getrennte Wege. © Robyn Beck / AFP Nach dem Tod von One-Direction-Star Liam Payne: Promis wie Paris Hilton drücken ihr Beileid aus Die Nachricht vom Tode Paynes machte in Buenos Aires schnell die Runde, zahlreiche Fans der Band One Direction kamen zum Unglücksort im Stadtteil Palermo. © JUAN MABROMATA / AFP Bereits kurze Zeit nach Bekanntwerden des tragischen Todes des Sängers versammelten sich trauernde Fans an der Unfallstelle. Auch Promis wie etwa Paris Hilton meldeten sich zu Wort. Beim Onlinedienst "X" drückte die 43-Jährige ihre Bestürzung aus, sendete den Angehörigen "Liebe". Dass der Sänger mit Alkohol zu kämpfen hatte, war bekannt. Payne sprach offen über seine Probleme, auch hinsichtlich seiner Berühmtheit. Der 31-Jährige soll in Argentinien geweilt haben, weil er ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan (31) besucht hatte. Erst im März veröffentlichte Payne eine neue, eigene Single. Promis & Stars Vanessa Tamkans Sohn trauert: Herzzerreißender Post nach Todesfall in der Familie Mit der Castingband One Direction feierte der Brite über Jahre große Erfolge, war neben Weltstar Harry Styles (30) eines der Gesichter der Band. 2016 löste sich die Gruppe auf, Payne brachte im Dezember 2019 ein Soloalbum heraus.

Titelfoto: Bildmontage: ANGELA WEISS / AFP, JUAN MABROMATA / AFP