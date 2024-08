Irrer Rechtsstreit in Köln: Darum verklagen Dönerläden jetzt die Stadt

Auf der Weidengasse in der Kölner Innenstadt befinden sich zahlreiche türkische Geschäfte und Restaurants. © Oliver Berg/dpa

Das bestätigte eine Sprecherin des Gerichts am Donnerstag gegenüber TAG24.

Demnach seien im Juli insgesamt fünf Klagen gegen die Stadt eingegangen. "Die Kläger wenden sich dabei gegen das Verbot des Betriebs von Holzkohlegrills", so die Sprecherin.

Wann über die Verfahren entschieden wird, sei zwar noch unklar. Allerdings könne damit gerechnet werden, dass schon in den nächsten Wochen und Montagen Bewegung in die Sache kommt. Denn: Vier der fünf Kläger haben Eilverfahren beantragt, so das Verwaltungsgericht weiter.

Hintergrund dazu ist ein Streit zwischen den Gastronomen auf der einen und den Anwohnerinnen und Anwohner auf der anderen Seite, der bereits seit Jahren über der Weidengasse schwelt.