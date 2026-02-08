Karneval in Köln: Dieser Mann führt diesjährigen Rosenmontagszug an

Der Kölner Rosenmontagszug bekommt in diesem Jahr einen besonderen Ehrengast auf dem ersten Wagen.

Von Oliver Auster

Köln - Der Kölner Rosenmontagszug hat in diesem Jahr einen prominenten Anführer: Herbert Reul (73, CDU)!

Anders als im Vorjahr schmeißt Herbert Reul (73, CDU) in diesem Jahr vom ersten Wagen seine Kamelle hinunter.  © Henning Kaiser/dpa

Nach Angaben der dpa soll der NRW-Innenminister Gast des Festkomitees sein, heißt es.

Der Politiker aus Leichlingen ist leidenschaftlicher Karnevalist und besucht jede Session zahlreiche närrische Sitzungen. Im vergangenen Jahr war er ebenfalls beim Kölner Rosenmontagszug dabei, damals auf dem Präsidentenwagen.

Da Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn (61) sein Amt abgibt, wird es dieses Jahr aber einen besonderen Wagen für ihn geben.

Den Kölner Rosenmontagszug sehen bis zu einer Million Menschen am Straßenrand. Vergangenes Jahr waren rund 12.500 Teilnehmer dabei.

2024 war auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) beim Kölner "Zoch" mit einer Fußgruppe mitgegangen. Dieses Jahr wird er aber nicht dabei sein.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

