Nach Sanierungs-Debakel: So schätzt OB Burmester Zukunft der Kölner Oper ein

Köln – Der neue Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) hat den geplanten Eröffnungstermin der Oper Köln im September 2026 bekräftigt und zugleich einen Neustart für das umstrittene Kulturprojekt angekündigt.

Die Kölner Oper steht für ein Sanierungsdebakel. Der neue Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) sieht dennoch eine strahlende Zukunft für die Kulturstätte. © Oliver Berg/dpa

"Ja – mit Ausrufezeichen", sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf die Frage, ob die Oper nach der jahrelangen Sanierung wieder Strahlkraft entfalten werde. "Die Hamburger Elbphilharmonie war anfangs auch umstritten, heute ist sie eine der großen Attraktionen der Stadt. Die Kölner Oper wird eine vergleichbare Strahlkraft entwickeln."

Die Stadtgesellschaft werde das Haus annehmen, zeigte sich der OB überzeugt. Entscheidend sei, dass die Oper kein elitärer Ort bleibe. Geplant seien deshalb ein breites Eröffnungsprogramm und Formate, die sich ausdrücklich an alle Kölnerinnen und Kölner richteten, auch außerhalb des Opernhauses.

Zugleich räumte der Oberbürgermeister Fehler bei Planung und Umsetzung der Sanierung ein: "Die Oper hat durch Kostenexplosion und Bauverzögerung einen schweren Rucksack zu tragen."

Die massiven Verzögerungen und Kostensteigerungen seien vor allem auf Managementprobleme zurückzuführen. Dennoch sei es richtig gewesen, an dem historischen Ensemble festzuhalten. Ein Abbruch oder Baustopp wären aus heutiger Sicht keine Alternativen gewesen.