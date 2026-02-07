Stadt beschließt Zusatztermine für verkaufsoffene Sonntage

Köln - Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am Donnerstag eine Verordnung zu Einzelterminen von verkaufsoffenen Sonntagen für das Jahr 2026 beschlossen.

In diesem Jahr dürfen sich Kölnerinnen und Kölner auf noch mehr verkaufsoffene Sonntage freuen, als in den Vorjahren. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Diese ergänzen die bereits in einer mehrjährigen Verordnung (2024 bis 2026) beschlossenen wiederkehrenden Termine, die der Rat schon im Februar 2024 verabschiedet hatte.

So darf der Einzelhandel im Stadtbezirk Innenstadt wegen der Fitnessmesse FIBO am 19. April sowie am 6. Dezember zusätzlich zu den regulären verkaufsoffenen Sonntagen öffnen.

In Rodenkirchen gibt es derweil nur einen Zusatztermin: am 12. Juli wird der Einzelhandel pünktlich zu den Rodenkirchener Sommertagen eröffnet.

Über gleich drei verkaufsoffene Sonntage dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger hingegen in den Stadtbezirken Lindenthal (26. April, 11. Oktober und 18. Oktober) und Porz (31. Mai, 13. September, 13. Dezember) freuen.