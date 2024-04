Klassentreffen der besonderen Art: Darum gaben sich am Freitag mehr als 100 Reality-Stars die Ehre

Köln - Das hat es auch in der so bunten Millionenstadt Köln wohl noch nicht gegeben: Am Freitag gaben sich dutzende Reality-Stars und -Sternchen in der Domstadt die Ehre.

Am 10. April startet die neue Staffel der RTLZWEI-Erfolgsshow "Kampf der Realitystars". © RTLZWEI

Entertainer Julian F. M. Stoeckel (37) merkte jedoch die Veränderungen in der Branche an. "Früher nannte man uns ja die C-Promis. Heute hat man ja so einen Sammelbegriff 'Reality-Star' gefunden", sagte er.

Früher habe man gewusst: Mario Adorf (93) und Iris Berben (73) seien A-Liga - und er selbst und andere Protagonisten der ersten Jahre eben C-Liga. Heute würden in dem Reality-Genre immer mehr Leute in noch größerer Schnelligkeit produziert - aber oft mit geringerer Nachhaltigkeit.

"Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo unterstrich die guten Seiten. Als Reality-Star habe er sich "erholt", sagte er. "Jedes Format hat mir neue Jobs gegeben", berichtete er. "Es läuft. Ich hatte Schulden - hab' ich bezahlt." Er war überzeugt: "Mich bucht man, weil ich exotisch bin."

Die RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" geht am 10. April in die fünfte Runde. In der Sendung treffen Protagonisten aus unterschiedlichen Reality-Formaten an einem Strand in Thailand aufeinander.