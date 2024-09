"Köln stellt sich quer" zu Landtagswahlen im Osten: "Ergebnisse sind schockierend!"

Köln - Für das Bündnis "Köln stellt sich quer" sind die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen "nicht unerwartet, aber schockierend": In beiden Ländern konnte die AfD jeweils über 30 Prozent der Stimmen sammeln.

Daneben fordert die Initiative, dass sich die "demokratischen Parteien in beiden Landtagen an ihre Wahlaussagen zur Brandmauer zur AfD auch nach der Wahl halten".

Darüber hinaus will "Köln stellt sich quer" in Zukunft weiterhin für eine bunte Domstadt kämpfen: "Wir werden dafür eintreten, dass Köln für alle Menschen ein Leben in Vielfalt, in lebendiger Demokratie ebenso ermöglicht wie in sozialer und physischer Sicherheit", verspricht das Bündnis.