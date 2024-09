Kölner Baustellen im Überblick: Hier musst Du besonders aufpassen

Köln - Auch in der kommenden Woche wird in der Kölner Innenstadt gebaut. TAG24 verrät Dir, wo Du mit Einschränkungen rechnen musst und wo Du besonders vorsichtig fahren solltest.

Grund ist die schrittweise Errichtung einer neuen Fahrradspur nach "Kölner Standard" in 2,50 Meter Breite. In diesem Zusammenhang wird der Barbarossaplatz außerdem bis Sonntag jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr voll gesperrt.

Am Montag und Dienstag erneuert die Stadt auf dem Konrad-Adenauer-Ufer unter der Zoobrücke in Fahrtrichtung Riehl die Fahrbahn.

Daneben stehen zahlreiche Arbeiten an Ampeln auf dem Programm: So sollen beispielsweise die Anlagen an den Kreuzungen "Emdener Straße/Am Ölhafen" (Niehl), "Piccoloministraße/Buschfeldstraße" (Holweide) und "Innere Kanalstraße/Hornstraße" (Ehrenfeld) jeweils ab Montag erneuert werden. An allen Bereichen müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit massiven Einschränkungen rechnen.

Ähnliches gilt auch für eine private Baumaßnahme, die auf der Neusser Straße in Nippes ab Montag startet. In diesem Rahmen wird zwischen der Holbeinstraße und der Lohsestraße ein provisorischer Radfahrstreifen eingerichtet, um den Fuß- und Radverkehr zu schützen.

Weitere Informationen zu den geplanten Bauarbeiten im Kölner Raum findest Du im Verkehrskalender der Stadt Köln.