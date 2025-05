12.05.2025 09:52 Kölner Kuriosum: Dieses Ehepaar feiert ganz besonderes Jubiläum

Romantik pur! In Köln wird am Mittwoch ein ganz besonderes Ehepaar in Empfang genommen.

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln steht in dieser Woche eine ganz besondere und romantische Ehrung an. Vor 70 Jahren haben sich Marlene und Peter Kamphausen das Jawort gegeben. © Annette Riedl/dpa Am kommenden Mittwoch begrüßt die Stadt Köln in Vertretung von Henriette Reker (68) die Eheleute Marlene und Peter Kamphausen. Gemeinsam feiern die beiden ihre Gnadenhochzeit in Köln! Den offiziellen Infos der Stadt zufolge sind die zwei seit nunmehr 70 Jahren verheiratet. In Empfang nehmen wird sie Christian Joisten (54), Mitglied des Rates der Stadt. Der SPD-Politiker hat dann die ehrenvolle Aufgabe, den Eheleuten die Glückwünsche der Stadt Köln auszurichten.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa