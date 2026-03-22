Kölnerin (65) wieder da: Hier greift Polizei verirrte Seniorin plötzlich auf

Eine vermisste Seniorin aus Köln-Riehl ist einen Tag nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht.

Von Maurice Hossinger

Update von 13.17 Uhr: Vermisste Seniorin ist wieder da

Aufatmen bei der Polizei!

Die seit dem Samstagmorgen vermisste 65-Jährige aus Köln-Riehl ist am Sonntag im belgischen Lüttich angetroffen worden.

Originalmeldung von 10.11 Uhr:

Köln - Die Polizei sucht aktuell öffentlich nach einer Seniorin aus Köln-Riehl! Wer hat die ältere Dame gesehen?

Die 65-Jährige aus Köln-Riehl ist am Wochenende wieder aufgetaucht.
Die 65-Jährige aus Köln-Riehl ist am Wochenende wieder aufgetaucht.  © Bildmontage: Polizei Köln

Nach Angaben der Beamten sei die 65-Jährige zuletzt am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr in einem Wohnheim auf der Boltensternstraße gesehen worden.

Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Wie die Polizei sagt, habe die Seniorin Schwierigkeiten, sich zeitlich und örtlich zu orientieren.

Die Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

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Köln Lokal Große Razzia in Köln: Ordnungsamt macht zwei Kioske dicht

  • circa 1,65 Meter groß

  • schlank

  • dunkelblonde, lange Haare mit grauen Strähnen

  • Jeans

  • blaue Fleecejacke

  • keine Gehhilfen

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort oder anderen Beobachtungen nimmt die Polizei Köln unter 02212290 oder per E-Mail entgegen.

Titelfoto: Polizei Köln

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