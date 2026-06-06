Kommunaler Warntag: Am Mittag wird es laut in Köln

Köln - Am Samstagmittag testet die Stadt Köln im Rahmen eines kommunalen Warntags die Funktionsfähigkeit ihrer Warnsysteme.

Insgesamt 136 Sirenen befinden sich auf Kölner Stadtgebiet. Sollte eine davon am Samstag nicht auslösen, bittet die Feuerwehr um Hinweise. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Neben den insgesamt 136 auf dem Stadtgebiet befindlichen Sirenen werden um Punkt 12 Uhr auch die Warn-Apps "NINA" und "KATWARN" ausgelöst. Zudem werden auf den rund 130 privaten Werbetafeln in Köln Kurzinfos mit Verhaltensweisen angezeigt.

Das "Cell Broadcast" bei dem alle Mobiltelefone in der Funkzelle mit Push-Nachrichten über potenzielle Katastrophen informiert werden, bleibt am Samstag hingegen still.

Laut Stadt werden die Sirenen zunächst einen Dauerwarnton von sich geben. Nach einer fünfminütigen Pause folgt ein auf- und abschwellender Ton für den Katastrophenschutzalarm. Nach einer weiteren 5-Minuten-Pause ist schließlich erneut der Dauerwarnton zu hören.

Sollten einzelne Sirenen im Stadtgebiet nicht auslösen, bittet die Kölner Feuerwehr um entsprechende Hinweise.